Россия запустила по Украине ракеты и более 100 БПЛА, есть попадания: как отработали силы ПВО
- Россия атаковала Украину 23 сентября 115 БПЛА и 3 баллистическими ракетами по разным направлениям, в частности из России и Крыма.
- Силы ПВО Украины сбили 103 вражеских дрона, но известно о попадании ракет и 12 БПЛА на 6 локациях.
В ночь на 23 августа Россия атаковала Украину 115-ю БПЛА и 3-мя баллистическими ракетами. В Воздушных силах отчитались о результатах работы сил ПВО.
Вражеские БПЛА и ракеты летели из России и Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Запорожье массированно атаковали БпЛА и авиабомбами: есть разрушения и жертва
Какие результаты работы ПВО 23 сентября?
В ночь на 23 сентября врага атаковали 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 115-ю БПЛА с различных типов. Направления атаки: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское – временно оккупированный Крым. Около 60 из запущенных дронов – "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,
– заявили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Известно о попадании ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.
На момент публикации на Северо-востоке фиксируется новая группа вражеских БПЛА.
Последние новости об атаках дронами-камикадзе
Российская армия атаковала Одессу дронами и ракетами, в результате чего погибла одна женщина, а три человека получили ранения. Возгорания произошли в пяти торговых киосках. также во время атаки были повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.
В результате дроновой атаки на Кировоградщине повреждена железнодорожная инфраструктура, несколько поездов задерживаются.
Российская армия атаковала Запорожье ударными дронами и авиабомбами, вызвав разрушения и гибель 49-летнего мужчины. В результате атаки возникли пожары в частной застройке и на объектах промышленной инфраструктуры, которые спасатели успешно ликвидировали.