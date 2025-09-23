В ночь на 23 августа Россия атаковала Украину 115-ю БПЛА и 3-мя баллистическими ракетами. В Воздушных силах отчитались о результатах работы сил ПВО.

Вражеские БПЛА и ракеты летели из России и Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Запорожье массированно атаковали БпЛА и авиабомбами: есть разрушения и жертва

Какие результаты работы ПВО 23 сентября?

В ночь на 23 сентября врага атаковали 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 115-ю БПЛА с различных типов. Направления атаки: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское – временно оккупированный Крым. Около 60 из запущенных дронов – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– заявили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Известно о попадании ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

На момент публикации на Северо-востоке фиксируется новая группа вражеских БПЛА.

Последние новости об атаках дронами-камикадзе