Вражеские БПЛА и ракеты летели из России и Крыма. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Какие результаты работы ПВО 23 сентября?

В ночь на 23 сентября врага атаковали 3-мя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и 115-ю БПЛА различных типов. Направления атаки: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское – временно оккупированный Крым. Около 60 из запущенных дронов – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– заявили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Известно о попадании ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

На момент публикации на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских БПЛА.

Последние новости об атаках дронами-камикадзе