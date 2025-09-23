Ворожі БпЛА та ракети летіли з Росії та Криму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Які результати роботи ППО 23 вересня?

У ніч на 23 вересня ворога атакував 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 115-ма БпЛА різних типів. Наврямки атаки: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське – тимчасово окупований Крим. Близько 60 із запущених дронів – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– заявили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Відомо про влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

На момент публікації на північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.

Останні новини про атаки дронами-камікадзе