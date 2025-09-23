Ворожі БпЛА та ракети летіли з Росії та Криму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Які результати роботи ППО 23 вересня?
У ніч на 23 вересня ворога атакував 3-ма балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 115-ма БпЛА різних типів. Наврямки атаки: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське – тимчасово окупований Крим. Близько 60 із запущених дронів – "Шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– заявили у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Відомо про влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.
На момент публікації на північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.
Останні новини про атаки дронами-камікадзе
Російська армія атакувала Одесу дронами та ракетами, внаслідок чого загинула одна жінка, а троє людей отримали поранення. Загоряння сталися в п'яти торгівельних кіосках. також під час атаки було пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.
Унаслідок дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, кілька потягів затримуються.
Російська армія атакувала Запоріжжя ударними дронами та авіабомбами, спричинивши руйнування та загибель 49-річного чоловіка. Внаслідок атаки виникли пожежі в приватній забудові та на об'єктах промислової інфраструктури, які рятувальники успішно ліквідували.