Росія запустила по Україні ракети та понад 100 БпЛА, є влучання: як відпрацювали сили ППО
- Росія атакувала Україну 23 вересня 115 БпЛА та 3 балістичними ракетами з різних напрямків, зокрема з Росії та Криму.
- Сили ППО України збили 103 ворожі дрони, але відомо про влучання ракет та 12 БпЛА на 6 локаціях.
У ніч на 23 серпня Росія атакувала Україну 115 БпЛА та 3 балістичними ракетами. У Повітряних силах прозвітували про результати роботи сил ППО.
Ворожі БпЛА та ракети летіли з Росії та Криму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Які результати роботи ППО 23 вересня?
У ніч на 23 вересня ворога атакував 3 балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 115 БпЛА різних типів. Напрямки атаки: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Гвардійське – тимчасово окупований Крим. Близько 60 із запущених дронів – "Шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– заявили у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Відомо про влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.
На момент публікації на північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.
Останні новини про атаки дронами-камікадзе
Російська армія атакувала Одесу дронами та ракетами, внаслідок чого загинула одна жінка, а троє людей зазнали поранення. Загоряння сталися в п'яти торгівельних кіосках. також під час атаки було пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.
Унаслідок дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, кілька потягів затримуються.
Російська армія атакувала Запоріжжя ударними дронами та авіабомбами, спричинивши руйнування та загибель 49-річного чоловіка. Внаслідок атаки виникли пожежі в приватній забудові та на об'єктах промислової інфраструктури, які рятувальники успішно ліквідували.