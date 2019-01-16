Под Львовом масштабный пожар охватил масличный завод "Майола": фото, видео

Вечером 16 января вблизи Львова в селе Ставчаны Пустомытовского района на ЧП "Олияр", которое занимается производством масла под названием "Майола" произошел крупный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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Пожар начался около 17 часов. На место происшествия сразу выехали подразделения ГСЧС.

По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, огонь охватил бочки на территории завода. Пострадавших в результате пожара нет.

Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

Отметим, компания "Олияр" – одна из крупнейших производителей растительного масла в Украине. Предприятие перерабатывает семена рапса и сои.

Смотрите видео пожара на масличном заводе в Ставчанах: