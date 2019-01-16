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      Под Львовом масштабный пожар охватил масличный завод "Майола": фото, видео

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      Под Львовом произошел пожар на масличном заводе "Майола"
      Под Львовом произошел пожар на масличном заводе "Майола" / Фото из Facebook

      Вечером 16 января вблизи Львова в селе Ставчаны Пустомытовского района на ЧП "Олияр", которое занимается производством масла под названием "Майола" произошел крупный пожар.

      Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

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      Пожар начался около 17 часов. На место происшествия сразу выехали подразделения ГСЧС.

      По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, огонь охватил бочки на территории завода. Пострадавших в результате пожара нет.

      Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

      Отметим, компания "Олияр" – одна из крупнейших производителей растительного масла в Украине. Предприятие перерабатывает семена рапса и сои.

      Смотрите видео пожара на масличном заводе в Ставчанах:

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Львова Пожар
      Источник: 24 Канал
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