Под Львовом масштабный пожар охватил масличный завод "Майола": фото, видео
Вечером 16 января вблизи Львова в селе Ставчаны Пустомытовского района на ЧП "Олияр", которое занимается производством масла под названием "Майола" произошел крупный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.
Читайте также: На территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар: фото, видео
Пожар начался около 17 часов. На место происшествия сразу выехали подразделения ГСЧС.
По информации депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, огонь охватил бочки на территории завода. Пострадавших в результате пожара нет.
Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание.
Отметим, компания "Олияр" – одна из крупнейших производителей растительного масла в Украине. Предприятие перерабатывает семена рапса и сои.
Смотрите видео пожара на масличном заводе в Ставчанах: