Подозреваемому в госизмене Шуфричу разрешили выйти под залог
- Киевский апелляционный суд разрешил Нестору Шуфричу выйти из СИЗО под залог в размере более 33 миллионов гривен.
- Адвокат нардепа подтвердил, что решение о возможности внесения залога принято 6 января, а сын Шуфрича уверен, что залог будет внесен.
Киевский апелляционный суд разрешил народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, выйти из СИЗО под залог в размере более 33 миллионов гривен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
Что решил суд?
Адвокат нардепа Виктор Карпенко рассказал, что соответствующее решение суд принял 6 января.
Действительно приняли решение, что к мере пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог,
– подтвердил он.
В то же время, по словам адвоката, пока стороне защиты неизвестно, когда именно внесут залог за Шуфрича и внесут ли его вообще.
Ситуацию также прокомментировал сын нардепа Александр Шуфрич: он убежден, что залог за отца внесут.
Соратники по партии брали его на поруки, среди них есть задекларированные долларовые миллионеры. И если они проявят политическую солидарность, наверняка, они внесут за него залог. Так, я думаю, сделал бы он по отношению к ним,
– объяснил Александр.
В чем подозревают Шуфрича?
Нардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич находится в СИЗО с середины сентября 2023 года. Сначала ему объявили о подозрении в государственной измене, но уже в феврале 2024 года Шуфрич получил новое подозрение – в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.
Следствие установило, что после оккупации Крыма нардеп и его экспомощник Вячеслав Черепаня зарегистрировали имущество Шуфрича (дом и участок в Симеизе) по законам России через подконтрольную фирму.
В 2016 году они заключили договор с "ФГУП 'Охрана' Росгвардии" на охрану этого имущества, перечислив на их счета около 650 тысяч рублей.