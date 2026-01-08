Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Что решил суд?

Адвокат нардепа Виктор Карпенко рассказал, что соответствующее решение суд принял 6 января.

Действительно приняли решение, что к мере пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог,

– подтвердил он.

В то же время, по словам адвоката, пока стороне защиты неизвестно, когда именно внесут залог за Шуфрича и внесут ли его вообще.

Ситуацию также прокомментировал сын нардепа Александр Шуфрич: он убежден, что залог за отца внесут.

Соратники по партии брали его на поруки, среди них есть задекларированные долларовые миллионеры. И если они проявят политическую солидарность, наверняка, они внесут за него залог. Так, я думаю, сделал бы он по отношению к ним,

– объяснил Александр.

В чем подозревают Шуфрича?