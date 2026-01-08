Підозрюваному у держзраді Шуфричу дозволили вийти під заставу
Київський апеляційний суд дозволив народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, вийти з СІЗО під заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".
Що вирішив суд?
Адвокат нардепа Віктор Карпенко розповів, що відповідне рішення суд ухвалив 6 січня.
Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу,
– підтвердив він.
Водночас, за словами адвоката, наразі стороні захисту невідомо, коли саме внесуть заставу за Шуфрича та чи внесуть її взагалі.
Ситуацію також прокоментував син нардепа Олександр Шуфрич: він переконаний, що заставу за батька внесуть.
Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них,
– пояснив Олександр.
У чому підозрюють Шуфрича?
Нардеп від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО від середини вересня 2023 року. Спершу йому оголосили про підозру в державній зраді, але вже у лютому 2024 року Шуфрич отримав нову підозру – у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.
Слідство встановило, що після окупації Криму нардеп і його експомічник В'ячеслав Черепаня зареєстрували майно Шуфрича (будинок і ділянку в Сімеїзі) за законами Росії через підконтрольну фірму.