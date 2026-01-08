Підозрюваному у держзраді Шуфричу дозволили вийти під заставу

Київський апеляційний суд дозволив народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, вийти з СІЗО під заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Що вирішив суд?

Адвокат нардепа Віктор Карпенко розповів, що відповідне рішення суд ухвалив 6 січня.

Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу,

– підтвердив він.

Водночас, за словами адвоката, наразі стороні захисту невідомо, коли саме внесуть заставу за Шуфрича та чи внесуть її взагалі.

Ситуацію також прокоментував син нардепа Олександр Шуфрич: він переконаний, що заставу за батька внесуть.

Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них,

– пояснив Олександр.

У чому підозрюють Шуфрича?