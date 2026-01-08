Укр Рус
24 Канал Новини України Підозрюваному у держзраді Шуфричу дозволили вийти під заставу
8 січня, 14:29
2

Підозрюваному у держзраді Шуфричу дозволили вийти під заставу

Поліна Буянова

Київський апеляційний суд дозволив народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, вийти з СІЗО під заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Читайте також Неординарна ситуація: Шуфрич із СІЗО хотів подати до Ради свій законопроєкт 

Що вирішив суд?

Адвокат нардепа Віктор Карпенко розповів, що відповідне рішення суд ухвалив 6 січня.

Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу, 
– підтвердив він.

Водночас, за словами адвоката, наразі стороні захисту невідомо, коли саме внесуть заставу за Шуфрича та чи внесуть її взагалі. 

Ситуацію також прокоментував син нардепа Олександр Шуфрич: він переконаний, що заставу за батька внесуть.

Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них, 
– пояснив Олександр.

У чому підозрюють Шуфрича?

  • Нардеп від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО від середини вересня 2023 року. Спершу йому оголосили про підозру в державній зраді, але вже у лютому 2024 року Шуфрич отримав нову підозру – у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.
     

  • Слідство встановило, що після окупації Криму нардеп і його експомічник В'ячеслав Черепаня зареєстрували майно Шуфрича (будинок і ділянку в Сімеїзі) за законами Росії через підконтрольну фірму.

 