Подрыв Печенежской дамбы: военный обозреватель объяснил, на что рассчитывали россияне

Российские оккупанты атаковали плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине. Это уже не первый раз, когда враг целился в эту дамбу. Цель оккупантов – террор украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что оккупанты рассчитывали подтопить окрестности. В то же время для украинских военных это угрозу не несет.

На что рассчитывали россияне?

Военный обозреватель отметил, что Печенежское водохранилище расположено неподалеку от Волчанского направления в Харьковской области. Однако, вероятно, противник пытался подтопить именно гражданское население в районе этой дамбы. Россияне атаковали это водохранилище и раньше, в 2022 году, в течение полномасштабного вторжения оно всегда было под угрозой.

В то же время для обороны критически кризисных моментов нет. Так, для местного населения, которое было потребителем этой воды, есть вызовы,

– подчеркнул он.

Тимочко подытожил, что оккупанты сделали ставку на экологические вызовы для украинцев, ведь военной целесообразности по разрушению не было. Это еще раз доказывает нежелание российского диктатора Владимира Путина идти на переговоры и прекращать огонь.

Интересно! В то же время военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил, что оккупанты хотели повредить логистические пути ВСУ, атаковав плотину. Ведь через нее проходят дороги в Волчанск и Купянск.

Детали атаки на плотину: