Підрив Печенізької дамби: військовий оглядач пояснив, на що розраховували росіяни

Російські окупанти атакували греблю Печенізького водосховища на Харківщині. Це вже не вперше, коли ворог цілився в цю дамбу. Мета окупантів – терор українців.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зазначивши, що окупанти розраховували підтопити околиці. Водночас для українських військових це загрозу не несе.

На що розраховували росіяни?

Військовий оглядач зауважив, що Печенізьке водосховище розташоване неподалік від Вовчанського напрямку в Харківській області. Однак, ймовірно, противник намагався підтопити саме цивільне населення в районі цієї дамби. Росіяни атакували це водосховище і раніше, у 2022 році, протягом повномасштабного вторгнення воно завжди було під загрозою.

Водночас для оборони критично кризових моментів немає. Так, для місцевого населення, яке було споживачем цієї води, є виклики,

– наголосив він.

Тимочко підсумував, що окупанти зробили ставку на екологічні виклики для українців, адже військової доцільності щодо руйнування не було. Це ще раз доводить небажання російського диктатора Володимира Путіна іти на перемовини та припиняти вогонь.

Цікаво! Водночас військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив, що окупанти хотіли пошкодити логістичні шляхи ЗСУ, атакувавши греблю. Адже через неї проходять дороги до Вовчанська та Куп'янська.

Деталі атаки на греблю: