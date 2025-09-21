Партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути к вражескому авиазаводу. Так, они взорвали пути в Смоленске, которые вели к заводу по производству ракет Х-59, которыми Россия обстреливает украинские города.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно о подрыве российской железной дороги?

Партизаны взорвали железнодорожные пути в России, ведущие к заводу по производству ракет.

"АТЕШ" и тайная Организация украинцев накладывают санкции на ВПК России в Смоленске,

– говорится в сообщении.

Агенты движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу. Указывается. что этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны России.

Важно! Среди ракет, которыми Россия бьет по городам и селам Украины, есть управляемые авиационные Х-59, которые запускают с истребителей Су-24 или Су-30.

В "Атеш" отмечают, что "товарищи из Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет пока нарушена".

Завод производит ракеты, БпЛА и другую технику. Он – стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать,

– подчеркнули в "Атэш".

Деятельность "Атэш": последние новости