Партизани "Атеш" підірвали залізничні колії до ворожого авіазаводу. Так, вони підірвали колії у Смоленську, які вели до заводу з виробництва ракет Х-59, якими Росія обстрілює українські міста.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Що відомо про підрив російської залізниці?

Партизани підірвали залізничні колії в Росії, що ведуть до заводу з виробництва ракет.

"АТЕШ" та таємна Організація українців накладають санкції на ВПК Росії у Смоленську,

– ідеться в повідомленні.

Агенти руху підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Вказується. що цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони Росії.

Важливо! Серед ракет, якими Росія б'є по містах та селах України, є керовані авіаційні Х-59, які запускають з винищувачів Су-24 або ж Су-30.

В "Атеш" зазначають, що "товариші з Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена".

Завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку. Він – стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть,

– підкреслили в "Атеш".

Діяльність "Атеш": останні новини