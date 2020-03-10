Поезд "Львов – Москва" забросали камнями
В Международный женский день 8 марта неизвестные забросали камнями окна поезда, следовавшего из Львова в Москву. Пассажиры сняли один из камней, который попал в окно вагона.
Об инциденте рассказали на портале varta1. Видео разбитого стекла и достаточно большого камня, что залетел в вагон, появилось в сети в воскресенье, 9 марта.
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Смотрите видео, где очевидцы зафиксировали последствия нападения на поезд:
К счастью, ни один пассажир не пострадал.
Фото из вагона, где окно разбил довольно большой камень / Из сообщества varta1
Заметим, в Укрзализныце неоднократно сообщали о подобных атаках на поезда и повреждения вагонов. С начала 2019 года, говорят у перевозчика, злоумышленники разбили 47 окон в вагонах, а это убытки на 700 тысяч гривен.