Поезд "Львов – Москва" забросали камнями

В Международный женский день 8 марта неизвестные забросали камнями окна поезда, следовавшего из Львова в Москву. Пассажиры сняли один из камней, который попал в окно вагона.

Об инциденте рассказали на портале varta1 . Видео разбитого стекла и достаточно большого камня, что залетел в вагон, появилось в сети в воскресенье, 9 марта.

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Смотрите видео, где очевидцы зафиксировали последствия нападения на поезд:

К счастью, ни один пассажир не пострадал.



Фото из вагона, где окно разбил довольно большой камень / Из сообщества varta1