Тактовое движение между Киевом и Львовом: поезда между городами скоро будут курсировать ежечасно
- Укрзализныця запустит ежечасные поезда между Киевом и Львовом с 2026 года, внедряя тактовое движение.
- Эта модель перевозок обеспечит стабильный график, равномерный пассажиропоток и минимизацию пиковых нагрузок.
Укрзализныця запустит ежечасные поезда из Львова в Киев и в обратном направлении. В 2026 году этот рейс будет осуществлять тактовое движение – модель перевозок, которая давно работает в Европе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Что известно о движении поезда Львов – Киев?
С 14 декабря Львов и украинскую столицу соединит еще один рейс, который будет курсировать по графику – каждый час. Укрзализныця вводит тактовое движение.
Это означает, что на самом популярном направлении Киев – Львов – Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющимся расписанию – каждый час. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода,
– говорится в сообщении.
В Укрзализныце объяснили, что тактовое движение введен для четкого курсирования поездов с одинаковыми интервалами. Тактовость рейсов давно работает в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах Европы с развитой железнодорожной сетью. Украинская железнодорожная компания уже протестировала действие такой модели на местной электричке в Киеве, под названием Kyiv City Express.
Основное преимущество такой системы – предсказуемость, когда пассажиры точно знают время прибытия своего поезда. К тому же такое расписание легко запомнить.
Используя тактовый рейс между Киевом и Львовом, Укрзализныця сможет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.
Какие еще изменения ввела Укрзализныця?
Железная дорога присоединилась к программе "Зимняя поддержка". Глава правительства Юлия Свириденко рассказала, что в рамках программы украинцы смогут бесплатно ездить поездами в пределах общего лимита 3000 километров. "Уз-3000" будет действовать в течение четырех мест, когда пассажиропоток в поездах меньше. В Укрзализныце отметили, что 3 000 километров – это расстояние самого длинного рейса по Украине в обоих направлениях.
В 2027 году в Украине должен появиться первый грузовой локомотив Alstom. Всего за 473 миллиона евро, частично финансируемых грантом Всемирного банка и кредитом ЕБРР, Укрзализныця планирует закупить 55 таких вагонов.
В 2026 году в Укрзализныце появятся первые современные двухэтажные пассажирские вагоны, которые позволят значительно увеличить количество мест и снизить расходы на перевозку.