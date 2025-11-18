Командировка Умерова за границу: в СНБО раскрыли маршрут политика

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился в плановую командировку за границу. Его маршрут предусматривает Турцию, Катар, ОАЭ и США.

Оно началось 11 ноября и продлится до 19 ноября включительно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ СНБО на запрос "Украинской правды".

Что известно о командировке Умерова?

По данным СНБО, в рамках соответствующей командировки Рустем Умеров со вторника, 11 ноября, уже провел ряд важных встреч и рабочих консультаций за рубежом, в частности с турецкими чиновниками.

Он поговорил с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, главой Нацразведки Ибрагимом Калином, внешнеполитическим советником президента Акифом Чагатаем Кылычем, министром обороны Яшаром Гулером.

Также, согласно обнародованной информации, секретарь СНБО имел разговоры с премьер-министром Государства Катар Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и с "высшими должностными лицами" Объединенных Арабских Эмиратов.

Цель переговоров – усиление безопасности и оборонного сотрудничества, координация международных партнерств и работа над гуманитарными вопросами, прежде всего по возвращению украинских граждан, удерживаемых Россией,

– говорится в ответе СНБО.

В то же время детали поездки Рустема Умерова в США остаются неизвестными. В СНБО добавили, что с момента его назначения на должность он уже совершил 12 зарубежных командировок общей продолжительностью 58 дней.

Отмечается, что в целом Рустем Умеров посетил более десяти стран, среди которых Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Великобритания, Дания, Франция, Швеция, Бельгия, Норвегия, а также другие.



Ответ СНБО на запрос СМИ / УП

