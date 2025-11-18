Оно началось 11 ноября и продлится до 19 ноября включительно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ СНБО на запрос "Украинской правды".
Смотрите также Речь об освобождении 1200 человек: Умеров анонсировал возобновление процесса обменов пленными
Что известно о командировке Умерова?
По данным СНБО, в рамках соответствующей командировки Рустем Умеров со вторника, 11 ноября, уже провел ряд важных встреч и рабочих консультаций за рубежом, в частности с турецкими чиновниками.
Он поговорил с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, главой Нацразведки Ибрагимом Калином, внешнеполитическим советником президента Акифом Чагатаем Кылычем, министром обороны Яшаром Гулером.
Также, согласно обнародованной информации, секретарь СНБО имел разговоры с премьер-министром Государства Катар Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и с "высшими должностными лицами" Объединенных Арабских Эмиратов.
Цель переговоров – усиление безопасности и оборонного сотрудничества, координация международных партнерств и работа над гуманитарными вопросами, прежде всего по возвращению украинских граждан, удерживаемых Россией,
– говорится в ответе СНБО.
В то же время детали поездки Рустема Умерова в США остаются неизвестными. В СНБО добавили, что с момента его назначения на должность он уже совершил 12 зарубежных командировок общей продолжительностью 58 дней.
Отмечается, что в целом Рустем Умеров посетил более десяти стран, среди которых Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Великобритания, Дания, Франция, Швеция, Бельгия, Норвегия, а также другие.
Ответ СНБО на запрос СМИ / УП
Что этому предшествовало?
Командировка Рустема Умерова произошла почти сразу после того, как появилась информация о том, что Тимур Миндич осуществлял незаконную деятельность путем влияния на него, когда тот занимал должность министра обороны.
Специализированная антикоррупционная прокуратура утверждала, что Тимур Миндич проводил незаконные сделки благодаря своим связям с чиновниками. Он "отплачивал" чиновникам протекцией перед президентом.
Впоследствии СМИ распространили информацию о том, что Рустем Умеров не собирается возвращаться в Украину после командировки. В ЦПД это опровергли, и добавили, что он остается в постоянном рабочем контакте с руководством.