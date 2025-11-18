Відрядження Умєрова за кордон: в РНБО розкрили маршрут політика

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров вирушив у планове відрядження за кордон. Його маршрут передбачає Туреччину, Катар, ОАЕ та США.

Воно почалося 11 листопада і триватиме до 19 листопада включно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь РНБО на запит "Української правди".

Що відомо про відрядження Умєрова?

За даними РНБО, у рамках відповідного відрядження Рустем Умєров з вівторка, 11 листопада, уже провів низку важливих зустрічей і робочих консультацій за кордоном, зокрема з турецькими високопосадовцями.

Він поговорив з міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, главою Нацрозвідки Ібрагімом Калином, зовнішньополітичним радником президента Акіфом Чагатаєм Киличем, міністром оборони Яшаром Гулером.

Також, згідно з оприлюдненою інформацією, секретар РНБО мав розмови із прем'єр-міністром Держави Катар Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані та з "вищими посадовими особами" Об'єднаних Арабських Еміратів.

Мета переговорів – посилення безпекової та оборонної співпраці, координація міжнародних партнерств і робота над гуманітарними питаннями, насамперед щодо повернення українських громадян, утримуваних Росією,

– ідеться у відповіді РНБО.

Водночас деталі поїздки Рустема Умєрова до США залишаються невідомими. В РНБО додали, що з моменту його призначення на посаду він уже здійснив 12 закордонних відряджень загальною тривалістю 58 днів.

Зазначається, що загалом Рустем Умєров відвідав понад десять країн, серед яких Туреччина, Катар, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, Велика Британія, Данія, Франція, Швеція, Бельгія, Норвегія, а також інші.



Відповідь РНБО на запит ЗМІ / УП

Що цьому передувало?