Осадки, шквалы и гололедица в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на 4 января
Погода в Украине в воскресенье, 4 января, будет морозной и местами очень ветреной. Зимняя стужа, которая длится с декабря, до сих пор преобладает на территории нашего государства.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода прогнозируется 3 января?
Во всех областях Украины синоптики обещают облачную погоду и осадки ночью и днем. Мокрый снег и дождь прогнозируется на Юге и Востоке ночью, а в центральных регионах – днем. Кое-где возможно налипание мокрого снега и гололед. Остальные области в этот день будут без осадков. На дорогах будет образовываться гололедица в большинстве областей, кроме Юга.
Потоки ветра будут идти с юго-западного и южного направлений со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Юго-Востоке местами порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза. В Карпатах прогнозируют 8 – 13 градусов мороза. Днем в большинстве областей температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза. На Юге и Юго-Востоке ожидается от 2 градусов тепла до -3 градусов. Днем в тех регионах будет +1...+6 градусов, а в Крыму воздух может прогреться до 9 градусов тепла.
Какая температура будет в областных центрах?
Киев -3...-1;
Ужгород 0...-2;
Львов -3...-1;
Ивано-Франковск -3...-1;
Тернополь -3...-1;
Черновцы -3...-1;
Хмельницкий -3...-1;
Луцк -3...-1;
Ровно -3...-1;
Житомир -3...-1;
Винница 0...-2;
Одесса +3...+5;
Николаев +3...+5;
Херсон +3...+5;
Симферополь +6...+8;
Кропивницкий 0...-2;
Черкассы 0...-2;
Чернигов -3...-1;
Сумы -3...-1;
Полтава -3...-1;
Днепр 0...-2;
Запорожье +3....+5;
Донецк -1...+1;
Луганск 0...-2;
Харьков 0...-2.
Прогноз погоды в Украине на 4 января 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какая погода будет в ближайшее время?
Начало января демонстрирует типичную как для зимы погоду с морозами и снегопадами. Синоптики говорят, что температура постепенно будет подниматься. С начала следующей недели в Украине будет переменчивый и динамичный характер погоды.
В ближайшее время в Украине ожидается небольшой снег. Синоптики не прогнозируют поступления сильных снежных штормов, подобных тем, что на днях накрыли Северную Европу.
В январе среднемесячная температура воздуха будет составлять от 1 до 7 градусов мороза. По словам синоптиков, это на 1,5 градуса ниже нормы. Относительно осадков, то в январе они будут в пределах нормы – это около 28 – 79 миллиметров.