Осадки, шквалы и гололедица в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на 4 января

Погода в Украине в воскресенье, 4 января, будет морозной и местами очень ветреной. Зимняя стужа, которая длится с декабря, до сих пор преобладает на территории нашего государства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода прогнозируется 3 января?

Во всех областях Украины синоптики обещают облачную погоду и осадки ночью и днем. Мокрый снег и дождь прогнозируется на Юге и Востоке ночью, а в центральных регионах – днем. Кое-где возможно налипание мокрого снега и гололед. Остальные области в этот день будут без осадков. На дорогах будет образовываться гололедица в большинстве областей, кроме Юга.

Потоки ветра будут идти с юго-западного и южного направлений со скоростью 7 – 12 метров в секунду. На Юго-Востоке местами порывы могут усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза. В Карпатах прогнозируют 8 – 13 градусов мороза. Днем в большинстве областей температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза. На Юге и Юго-Востоке ожидается от 2 градусов тепла до -3 градусов. Днем в тех регионах будет +1...+6 градусов, а в Крыму воздух может прогреться до 9 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев -3...-1;

Ужгород 0...-2;

Львов -3...-1;

Ивано-Франковск -3...-1;

Тернополь -3...-1;

Черновцы -3...-1;

Хмельницкий -3...-1;

Луцк -3...-1;

Ровно -3...-1;

Житомир -3...-1;

Винница 0...-2;

Одесса +3...+5;

Николаев +3...+5;

Херсон +3...+5;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий 0...-2;

Черкассы 0...-2;

Чернигов -3...-1;

Сумы -3...-1;

Полтава -3...-1;

Днепр 0...-2;

Запорожье +3....+5;

Донецк -1...+1;

Луганск 0...-2;

Харьков 0...-2.



Прогноз погоды в Украине на 4 января 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в ближайшее время?