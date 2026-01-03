Укр Рус
Опади, шквали та ожеледиця в більшості областей: прогноз погоди в Україні на 4 січня
3 січня, 17:16
4

Опади, шквали та ожеледиця в більшості областей: прогноз погоди в Україні на 4 січня

Дар'я Смородська

Погода в Україні в неділю, 4 січня, буде морозною та місцями дуже вітряною. Зимова холоднеча, яка триває з грудня, досі переважає на території нашої держави.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода прогнозується 3 січня?

У всіх областях України синоптики обіцяють хмарну погоду й опади вночі та вдень. Мокрий сніг та дощ прогнозується на Півдні та Сході вночі, а в центральних регіонах – удень. Подекуди можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Решта областей цього дня будуть без опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця в більшості областей, крім Півдня.

Потоки вітру йтимуть з південно-західного та південного напрямків зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Південному Сході місцями пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду. 

Вночі температура повітря складатиме від 5 до 10 градусів морозу. У Карпатах прогнозують 8 – 13 градусів морозу. Вдень в більшості областей температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. На Півдні та Південному Сході очікується від 2 градусів тепла до -3 градусів. Удень в тих регіонах буде +1…+6 градусів, а в Криму повітря може прогрітися до 9 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ -3...-1;

  • Ужгород 0…-2;

  • Львів -3…-1;

  • Івано-Франківськ -3…-1;

  • Тернопіль -3…-1;

  • Чернівці -3…-1;

  • Хмельницький -3…-1;

  • Луцьк -3…-1;

  • Рівне -3…-1;

  • Житомир -3…-1;

  • Вінниця 0…-2;

  • Одеса +3…+5;

  • Миколаїв +3…+5;

  • Херсон +3…+5;

  • Сімферополь +6…+8;

  • Кропивницький 0…-2;

  • Черкаси 0…-2;

  • Чернігів -3…-1;

  • Суми -3…-1;

  • Полтава -3…-1;

  • Дніпро 0…-2;

  • Запоріжжя +3…+5;

  • Донецьк -1…+1;

  • Луганськ 0…-2;

  • Харків 0…-2.


Прогноз погоди в Україні на 4 січня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчим часом?

  • Початок січня демонструє типову як для зими погоду з морозами та снігопадами. Синоптики кажуть, що температура поступово буде підійматися. З початку наступного тижня в Україні буде мінливий і динамічний характер погоди.

  • Найближчим часом в Україні очікується невеликий сніг. Синоптики не прогнозують надходження сильних снігових штормів, подібних до тих, що днями накрили Північну Європу.

  • У січня середньомісячна температура повітря складатиме від 1 до 7 градусів морозу. За словами синоптиків, це на 1,5 градуса нижче за норму. Щодо опадів, то у січні вони будуть у межах норми – це близько 28 – 79 міліметрів.