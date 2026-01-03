Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода прогнозується 3 січня?
У всіх областях України синоптики обіцяють хмарну погоду й опади вночі та вдень. Мокрий сніг та дощ прогнозується на Півдні та Сході вночі, а в центральних регіонах – удень. Подекуди можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Решта областей цього дня будуть без опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця в більшості областей, крім Півдня.
Потоки вітру йтимуть з південно-західного та південного напрямків зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Південному Сході місцями пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі температура повітря складатиме від 5 до 10 градусів морозу. У Карпатах прогнозують 8 – 13 градусів морозу. Вдень в більшості областей температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. На Півдні та Південному Сході очікується від 2 градусів тепла до -3 градусів. Удень в тих регіонах буде +1…+6 градусів, а в Криму повітря може прогрітися до 9 градусів тепла.
Яка температура буде в обласних центрах?
Київ -3...-1;
Ужгород 0…-2;
Львів -3…-1;
Івано-Франківськ -3…-1;
Тернопіль -3…-1;
Чернівці -3…-1;
Хмельницький -3…-1;
Луцьк -3…-1;
Рівне -3…-1;
Житомир -3…-1;
Вінниця 0…-2;
Одеса +3…+5;
Миколаїв +3…+5;
Херсон +3…+5;
Сімферополь +6…+8;
Кропивницький 0…-2;
Черкаси 0…-2;
Чернігів -3…-1;
Суми -3…-1;
Полтава -3…-1;
Дніпро 0…-2;
Запоріжжя +3…+5;
Донецьк -1…+1;
Луганськ 0…-2;
Харків 0…-2.
Прогноз погоди в Україні на 4 січня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яка погода буде найближчим часом?
Початок січня демонструє типову як для зими погоду з морозами та снігопадами. Синоптики кажуть, що температура поступово буде підійматися. З початку наступного тижня в Україні буде мінливий і динамічний характер погоди.
Найближчим часом в Україні очікується невеликий сніг. Синоптики не прогнозують надходження сильних снігових штормів, подібних до тих, що днями накрили Північну Європу.
У січня середньомісячна температура повітря складатиме від 1 до 7 градусів морозу. За словами синоптиків, це на 1,5 градуса нижче за норму. Щодо опадів, то у січні вони будуть у межах норми – це близько 28 – 79 міліметрів.