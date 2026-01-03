Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода прогнозується 3 січня?

У всіх областях України синоптики обіцяють хмарну погоду й опади вночі та вдень. Мокрий сніг та дощ прогнозується на Півдні та Сході вночі, а в центральних регіонах – удень. Подекуди можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Решта областей цього дня будуть без опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця в більшості областей, крім Півдня.

Потоки вітру йтимуть з південно-західного та південного напрямків зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Південному Сході місцями пориви можуть посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі температура повітря складатиме від 5 до 10 градусів морозу. У Карпатах прогнозують 8 – 13 градусів морозу. Вдень в більшості областей температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. На Півдні та Південному Сході очікується від 2 градусів тепла до -3 градусів. Удень в тих регіонах буде +1…+6 градусів, а в Криму повітря може прогрітися до 9 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ -3...-1;

Ужгород 0…-2;

Львів -3…-1;

Івано-Франківськ -3…-1;

Тернопіль -3…-1;

Чернівці -3…-1;

Хмельницький -3…-1;

Луцьк -3…-1;

Рівне -3…-1;

Житомир -3…-1;

Вінниця 0…-2;

Одеса +3…+5;

Миколаїв +3…+5;

Херсон +3…+5;

Сімферополь +6…+8;

Кропивницький 0…-2;

Черкаси 0…-2;

Чернігів -3…-1;

Суми -3…-1;

Полтава -3…-1;

Дніпро 0…-2;

Запоріжжя +3…+5;

Донецьк -1…+1;

Луганськ 0…-2;

Харків 0…-2.



Прогноз погоди в Україні на 4 січня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде найближчим часом?