Покинут ли Украину дожди и повысится ли температура: синоптик очертила погоду на неделю

Украину накрыл циклон, который принес похолодание, дожди и облачную погоду. Уже с четверга атмосферное давление будет расти, поэтому осадки прекратятся, а погода постепенно станет более комфортной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи в эфире национального марафона.

Интересно Не ливень, мла та похолоданіє: как правильно на украинском рассказать об осени

Какую погоду ожидать в Украине на неделю с 10 по 16 ноября?

Наталья Птуха объяснила, что синоптические процессы, которые сейчас складываются на территории Украины, обусловлены прохождением циклона, который движется с юго-запада на северо-восток. И как раз-таки он обусловливает преимущественно облачную и дождливую погоду в большинстве регионов Украины.

В дальнейшем он (циклон – 24 Канал) будет отходить в северо-восточном направлении, и 12 ноября еще под его влиянием будет оставаться большинство части территории Украины. Облачная погода будет с дождями различной интенсивности, но в основном это уже будут небольшие дожди, скажем так, как остаточные такие процессы,

– отметила синоптик.

В то же время представитель Укргидрометцентра подчеркнула, что уже, начиная с 13 ноября, на территории Украины начнет распространяться поле повышенного атмосферного давления.

"Это означает, что уже осадки постепенно будут прекращаться, и даже рассчитываем на определенные прояснения. В четверг и пятницу все же может быть более комфортная погода, хотя по температуре, разве что в пятницу немножечко будет теплее", – отметила Птуха.

Обратите внимание! Подробнее о том, какой будет погода в Украине в течение ноября и будет ли ранняя зима в Украине – читайте в интервью 24 Канала с Натальей Птухой.

Какую температуру ожидать в течение следующих дней?

Наталья Птуха отметила, что 12 ноября будет еще прохладно, а ночная температура у нас удержится в пределах +3 – +9 градусов. В то же время ночи на 13 и 14 ноября могут даже еще быть ниже, с показателями 0 – +6 градусов.

А вот дневной максимум мы ожидаем в пределах +5 – +10 градусов. Немного теплее будет 14 ноября в Украине – уже +8 – +13 (градусов – 24 Канал),

– объяснила представительница Укргидрометцентра.

Синоптик отметила, что кое-где теплее может быть на Прикарпатье, где локально столбики термометров могут подняться до +16 градусов. Но с воскресенья, 16 ноября, синоптики снова ожидают захода более прохладного воздуха, с северо-запада.

"Поэтому в воскресенье ожидаем снижения температуры. Без минусов (минусовых температур – 24 Канал), скажем так, но уже приближаемся к этим отметкам в ночные часы на несколько дней, именно на воскресенье. И начало следующей недели определенное снижение температуры может быть", – сказала Птуха.

Что еще известно о погоде в Украине на ближайшие дни?