Чи покинуть Україну дощі та чи підвищиться температура: синоптикиня окреслила погоду на тиждень

Україну накрив циклон, який приніс похолодання, дощі та хмарну погоду. Вже з четверга атмосферний тиск зростатиме, тож опади припиняться, а погода поступово стане комфортнішою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи в етері національного маратону.

Яку погоду очікувати в Україні на тиждень з 10 по 16 листопада?

Наталія Птуха пояснила, що синоптичні процеси, які зараз складаються на території України, зумовлені проходженням циклону, який рухається з південного заходу на північний схід. І якраз-таки він зумовлює переважно хмарну та дощову погоду у більшості регіонів України.

Надалі він (циклон – 24 Канал) буде відходити у північно-східному напрямку, і 12 листопада ще під його впливом буде залишатися більшість частини території України. Хмарна погода буде з дощами різної інтенсивності, але переважно це вже будуть невеликі дощі, скажімо так, як залишкові такі процеси,

– зазначила синоптикиня.

Водночас представниця Укргідрометцентру підкреслила, що вже, починаючи з 13 листопада, на території України почне поширюватися поле підвищеного атмосферного тиску.

"Це означає, що вже опади поступово припинятимуться, і навіть розраховуємо на певні прояснення. В четвер та п'ятницю все ж таки може бути більш комфортна погода, хоча по температурі, хіба що в п'ятницю трошечки буде тепліше", – зауважила Птуха.

Яку температуру очікувати впродовж наступних днів?

Наталія Птуха зазначила, що 12 листопада буде ще прохолодно, а нічна температура в нас утримається в межах +3 – +9 градусів. Водночас ночі на 13 і 14 листопада можуть навіть ще бути нижчими, з показниками 0 – +6 градусів.

А ось денний максимум ми очікуємо в межах +5 – +10 градусів. Трошки тепліше буде 14 листопада в Україні – вже +8 – +13 (градусів – 24 Канал),

– пояснила представниця Укргідрометцентру.

Синоптикиня зауважила, що подекуди тепліше може бути на Прикарпатті, де локально стовпчики термометрів можуть піднятися до +16 градусів. Але з неділі, 16 листопада, синоптики знову очікують на заходження більш прохолодного повітря, з північного заходу.

"Тому в неділю очікуємо на зниження температури. Без мінусів (мінусових температур – 24 Канал), скажімо так, але вже наближаємося до цих позначок в нічні години на кілька днів, саме на неділю. І початок наступного тижня певне зниження температури може бути", – сказала Птуха.

Що ще відомо про погоду в Україні на найближчі дні?