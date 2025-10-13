Прогноз погоды в Украине на вторник, 14 октября, обещает быть облачным с прояснениями. В большинстве областей в этот день также ожидают небольшой дождь, ночью местами даже возможен мокрый снег.

Какую погоду ожидать 14 октября?

В понедельник, 14 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью – преимущественно без осадков, лишь на Севере местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Днем небольшой дождь пройдет в большинстве областей, кроме юго-востока страны.

Ветер – преимущественно северо-западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а в южных, центральных, центральных восточных и Сумской областях возможны заморозки на почве до -3°.

Днем столбики термометров поднимутся до +5 – +10 градусов, на Юге и Юго-Востоке – до +14 градусов. В Карпатах ночью будет сухо и морозно, с температурой от 0 до -5 градусов, а днем ожидается небольшой мокрый снег, при этом столбики термометра поднимутся до +1 – +5 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют +3 – +5 градусов, днем – +7 – +9 градусов.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +7...+9;

Ужгород +7...+9;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +7...+9;

Винница +8...+10;

Одесса +12...+14;

Николаев +11...+13;

Херсон +12...+14;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +8...+10;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +7...+9;

Сумы +7...+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +11...+13;

Запорожье +11...+13;

Донецк +13...+15;

Луганск +10...+12;

Харьков +9...+11.

