У більшості областей – невеликий дощ, вночі місцями мокрий сніг: погода в Україні на 14 жовтня
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 жовтня, обіцяє бути хмарним з проясненням. У більшості областей цього дня також очікують невеликий дощ, уночі місцями навіть можливий мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду очікувати 14 жовтня?
У понеділок, 14 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі – переважно без опадів, лише на Півночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Удень невеликий дощ пройде в більшості областей, окрім південного сходу країни.
Вітер – переважно північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, а в південних, центральних, східних і Сумській областях можливі заморозки на ґрунті до -3°.
Удень стовпчики термометрів піднімуться до +5 – +10 градусів, на Півдні та Південному Сході – до +14 градусів. У Карпатах вночі буде сухо і морозно, з температурою від 0 до -5 градусів, а вдень очікується невеликий мокрий сніг, при цьому стовпчики термометра піднімуться до +1 – +5 градусів.
У Києві вночі прогнозують +3 – +5 градусів, вдень – +7 – +9 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах?
Київ +7...+9;
Ужгород +7...+9;
Львів +8...+10;
Івано-Франківськ +7...+9;
Тернопіль +9...+11;
Чернівці +8...+10;
Хмельницький +8...+10;
Луцьк +8...+10;
Рівне +8...+10;
Житомир +7...+9;
Вінниця +8...+10;
Одеса +12...+14;
Миколаїв +11...+13;
Херсон +12...+14;
Сімферополь +13...+15;
Кропивницький +8...+10;
Черкаси +8...+10;
Чернігів +7...+9;
Суми +7...+9;
Полтава +8...+10;
Дніпро +11...+13;
Запоріжжя +11...+13;
Донецьк +13...+15;
Луганськ +10...+12;
Харків +9...+11.
Яку погоду чекати в Україні найближчим часом?
В Укргідрометцентрі попередили, що протягом ночі 14 жовтня та 15 жовтня, у низці областей України будуть заморозки на поверхні ґрунту – від 0 до 3 градусів тепла. Через це в окремих регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики також зазначили, що в період з 13 по 15 жовтня подекуди в Україні пройдуть незначні дощі, в Карпатах варто очікувати мокрий сніг. Але протягом 14 і 15 жовтня дощі з мокрим снігом будуть місцями й в північній частині.
До речі представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала в інтерв'ю 24 Каналу, що скоріш за все, жовтень 2025 року буде наближатися до кліматичної норми, або стане трошечки вищим за неї. Тому сильних морозів або ж сильної спеки у другому осінньому місяці очікувати не варто.