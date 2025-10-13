Прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 жовтня, обіцяє бути хмарним з проясненням. У більшості областей цього дня також очікують невеликий дощ, уночі місцями навіть можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду очікувати 14 жовтня?

У понеділок, 14 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі – переважно без опадів, лише на Півночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Удень невеликий дощ пройде в більшості областей, окрім південного сходу країни.

Вітер – переважно північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6 градусів, а в південних, центральних, східних і Сумській областях можливі заморозки на ґрунті до -3°.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +5 – +10 градусів, на Півдні та Південному Сході – до +14 градусів. У Карпатах вночі буде сухо і морозно, з температурою від 0 до -5 градусів, а вдень очікується невеликий мокрий сніг, при цьому стовпчики термометра піднімуться до +1 – +5 градусів.

У Києві вночі прогнозують +3 – +5 градусів, вдень – +7 – +9 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +7...+9;

Ужгород +7...+9;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +8...+10;

Рівне +8...+10;

Житомир +7...+9;

Вінниця +8...+10;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +8...+10;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +7...+9;

Суми +7...+9;

Полтава +8...+10;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +10...+12;

Харків +9...+11.

Прогноз погоди на 14 жовтня / Карта Укргідрометцентру

