19 декабря, 16:29
Туман накроет всю Украину, а кое-где будет мороз: прогноз погоды на 20 декабря

Дария Черныш

В субботу, 20 декабря, в Украине продержится облачная погода. Осадков не ожидается, но прогнозируют туман.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую ожидать погоду 20 декабря?

По данным синоптиков, в течение суток 20 декабря в Украине будет преобладать облачная погода. Никаких осадков не прогнозируют, однако будет туман.

Ветер ожидается из переменных направлений, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха не сильно будет отличаться от предыдущих дней. Ночью и днем синоптики прогнозируют колебания от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В западных и южных областях днем столбики термометров поднимутся от 1 до 6 градусов тепла. В то же время в Крыму ожидается до 10 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах?

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львов +3...+5;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +2...+4;
  • Ровно +3...+5;
  • Житомир +1...+3;
  • Винница 0...+2;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +3...+5;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +7...+9;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы 0...+2;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы 0...+2;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр 0...+2;
  • Запорожье +3....+5;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск 0...-2;
  • Харьков -1...+1.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря/ Карта Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозируют в ближайшее время?