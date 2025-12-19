Туман накриє усю Україну, а подекуди буде мороз: прогноз погоди на 20 грудня

У суботу, 20 грудня, в Україні протримається хмарна погода. Опадів не очікується, але прогнозують туман.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку очікувати погоду 20 грудня?

За даними синоптиків, впродовж доби 20 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Жодних опадів не прогнозують, однак буде туман.

Вітер очікується зі змінних напрямків, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря не сильно відрізнятиметься від попередніх днів. Уночі та вдень синоптики прогнозують коливання від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У західних і південних областях удень стовпчики термометрів піднімуться від 1 до 6 градусів тепла. Водночас в Криму очікується до 10 градусів тепла.

Якою буде температура у регіонах?

Київ +1…+3;

Ужгород +3...+5;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +2...+4;

Рівне +3...+5;

Житомир +1...+3;

Вінниця 0...+2;

Одеса +4...+6;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +7...+9;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси 0...+2;

Чернігів 0…+2;

Суми 0…+2;

Полтава 0…+2;

Дніпро 0...+2;

Запоріжжя +3…+5;

Донецьк 0…+2;

Луганськ 0…-2;

Харків -1…+1.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня/ Карта Укргідрометцентру

