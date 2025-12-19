Туман накриє усю Україну, а подекуди буде мороз: прогноз погоди на 20 грудня
У суботу, 20 грудня, в Україні протримається хмарна погода. Опадів не очікується, але прогнозують туман.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку очікувати погоду 20 грудня?
За даними синоптиків, впродовж доби 20 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Жодних опадів не прогнозують, однак буде туман.
Вітер очікується зі змінних напрямків, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря не сильно відрізнятиметься від попередніх днів. Уночі та вдень синоптики прогнозують коливання від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
У західних і південних областях удень стовпчики термометрів піднімуться від 1 до 6 градусів тепла. Водночас в Криму очікується до 10 градусів тепла.
Якою буде температура у регіонах?
- Київ +1…+3;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +3...+5;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +3...+5;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +2...+4;
- Рівне +3...+5;
- Житомир +1...+3;
- Вінниця 0...+2;
- Одеса +4...+6;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +5...+7;
- Сімферополь +7...+9;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси 0...+2;
- Чернігів 0…+2;
- Суми 0…+2;
- Полтава 0…+2;
- Дніпро 0...+2;
- Запоріжжя +3…+5;
- Донецьк 0…+2;
- Луганськ 0…-2;
- Харків -1…+1.
Прогноз погоди в Україні на 20 грудня/ Карта Укргідрометцентру
Яку погоду прогнозують найближчим часом?
Синоптики попередили про формування антициклону, що зумовить зниження температури в Україні 22 – 23 грудня. Однак істотних погодних змін не передбачається.
Похолодання не принесе снігового покриву на Різдво, запевнили синоптики.
У багатьох регіонах України вже попереджали про туман із видимістю 200 – 500 метрів. Тоді опади та туман не торкнулись лише п'ятьох областей.