Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую ожидать погоду 20 декабря?
По данным синоптиков, в течение суток 20 декабря в Украине будет преобладать облачная погода. Никаких осадков не прогнозируют, однако будет туман.
Ветер ожидается из переменных направлений, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха не сильно будет отличаться от предыдущих дней. Ночью и днем синоптики прогнозируют колебания от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В западных и южных областях днем столбики термометров поднимутся от 1 до 6 градусов тепла. В то же время в Крыму ожидается до 10 градусов тепла.
Какой будет температура в регионах?
- Киев +1...+3;
- Ужгород +3...+5;
- Львов +3...+5;
- Ивано-Франковск +3...+5;
- Тернополь +3...+5;
- Черновцы +3...+5;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +2...+4;
- Ровно +3...+5;
- Житомир +1...+3;
- Винница 0...+2;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы 0...+2;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье +3....+5;
- Донецк 0...+2;
- Луганск 0...-2;
- Харьков -1...+1.
Прогноз погоды в Украине на 20 декабря/ Карта Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозируют в ближайшее время?
Синоптики предупредили о формировании антициклона, что обусловит снижение температуры в Украине 22 – 23 декабря. Однако существенных погодных изменений не предвидится.
Похолодание не принесет снежного покрова на Рождество, заверили синоптики.
Во многих регионах Украины уже предупреждали о тумане с видимостью 200 – 500 метров. Тогда осадки и туман не коснулись только пяти областей.