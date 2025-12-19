Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую ожидать погоду 20 декабря?

По данным синоптиков, в течение суток 20 декабря в Украине будет преобладать облачная погода. Никаких осадков не прогнозируют, однако будет туман.

Ветер ожидается из переменных направлений, а его скорость составит 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха не сильно будет отличаться от предыдущих дней. Ночью и днем синоптики прогнозируют колебания от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В западных и южных областях днем столбики термометров поднимутся от 1 до 6 градусов тепла. В то же время в Крыму ожидается до 10 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах?

Киев +1...+3;

Ужгород +3...+5;

Львов +3...+5;

Ивано-Франковск +3...+5;

Тернополь +3...+5;

Черновцы +3...+5;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +2...+4;

Ровно +3...+5;

Житомир +1...+3;

Винница 0...+2;

Одесса +4...+6;

Николаев +3...+5;

Херсон +5...+7;

Симферополь +7...+9;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы 0...+2;

Чернигов 0...+2;

Сумы 0...+2;

Полтава 0...+2;

Днепр 0...+2;

Запорожье +3....+5;

Донецк 0...+2;

Луганск 0...-2;

Харьков -1...+1.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря/ Карта Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозируют в ближайшее время?