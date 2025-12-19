Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку очікувати погоду 20 грудня?

За даними синоптиків, впродовж доби 20 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. Жодних опадів не прогнозують, однак буде туман.

Вітер очікується зі змінних напрямків, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря не сильно відрізнятиметься від попередніх днів. Уночі та вдень синоптики прогнозують коливання від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У західних і південних областях удень стовпчики термометрів піднімуться від 1 до 6 градусів тепла. Водночас в Криму очікується до 10 градусів тепла.

Якою буде температура у регіонах?

  • Київ +1…+3;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львів +3...+5;
  • Івано-Франківськ +3...+5;
  • Тернопіль +3...+5;
  • Чернівці +3...+5;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +2...+4;
  • Рівне +3...+5;
  • Житомир +1...+3;
  • Вінниця 0...+2;
  • Одеса +4...+6;
  • Миколаїв +3...+5;
  • Херсон +5...+7;
  • Сімферополь +7...+9;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси 0...+2;
  • Чернігів 0…+2;
  • Суми 0…+2;
  • Полтава 0…+2;
  • Дніпро 0...+2;
  • Запоріжжя +3…+5;
  • Донецьк 0…+2;
  • Луганськ 0…-2;
  • Харків -1…+1.

Погода на 20 грудня в Україні

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня/ Карта Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують найближчим часом?