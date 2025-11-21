Часть страны с мокрым снегом и гололедом, другая – с теплом до +21: погода в Украине 22 ноября

Погода в Украине в субботу, 22 ноября, будет существенно отличаться в зависимости от региона. В одной части нашего государства ожидается мокрый снег, гололед и туманы, а в другой –тепло до +21 градуса и переменная облачность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 22 ноября?

На погоду в Украине 22 ноября будут влиять атмосферные фронты. В западных областях ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега и гололед, а на дорогах будет образовываться гололедица.

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях прогнозируют значительные осадки, а в Карпатах – сильный мокрый снег. Температура в течение суток в регионе будет колебаться от -3 до +2 градусов.

На остальной территории, кроме юго-восточной части, ночью возможны небольшие, а днем – умеренные дожди. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +13 – +18 градусов, в Крыму – до +21 градусов.

В северных и Винницкой областях ночью ожидается +1 – +6 градусов, а днем там температура поднимется до +5 – +10 градусов.

Также ночью и утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами будет держаться туман.

В Киеве в субботу будет облачно, ночью ожидается небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северный, со скоростью – 7 – 12 метров в секунду. Температура в столице ночью опустится до +3 – +5 градусов, а днем поднимется до +6 – +8 градусов.

Где ожидать опасные явления в Украине в субботу?

Синоптики также предупредили, что 22 ноября в западных областях объявили І уровень опасности, желтый, из-за значительных осадков, налипания мокрого снега, гололед. На дорогах возможна гололедица.

В частности в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях ожидают значительный дождь и мокрый снег.

В Карпатах из-за сильного мокрого снега объявили II уровень опасности, оранжевый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,

– отметили в Укргидрометцентре.



Где ожидать опасные явления погоды в Украине 22 ноября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +6...+8;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь +1...+3;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий +2...+4;

Луцк -1...+1;

Ровно -1...+1;

Житомир +3....+5;

Винница +7...+9;

Одесса +15...+17;

Николаев +16...+18;

Херсон +15...+17;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +6...+8;

Сумы +8...+10;

Полтава +13...+15;

Днепр +14...+16;

Запорожье +16...+18;

Донецк +16...+18;

Луганск +14...+16;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды на 22 ноября / Карта Укргидрометцентра

