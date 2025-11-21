Частина країни з мокрим снігом й ожеледдю, інша – з теплом до +21: погода в Україні 22 листопада
Погода в Україні у суботу, 22 листопада, суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. В одній частині нашої держави очікується мокрий сніг, ожеледь та тумани, а в іншій – тепло до +21 градуса і мінлива хмарність.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 22 листопада?
На погоду в Україні 22 листопада впливатимуть атмосферні фронти. У західних областях очікується дощ із переходом у сніг, налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.
У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях прогнозують значні опади, а в Карпатах – сильний мокрий сніг. Температура протягом доби в регіоні коливатиметься від -3 до +2 градусів.
На решті території, окрім південно-східної частини, вночі можливі невеликі, а вдень – помірні дощі. Температура вночі становитиме від +6 до +11 градусів, удень повітря прогріється до +13 – +18 градусів, у Криму – до +21 градусів.
У північних та Вінницькій областях вночі очікується +1 – +6 градусів, а вдень там температура підніметься до +5 – +10 градусів.
Також вночі та вранці у більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях місцями триматиметься туман.
У Києві у суботу буде хмарно, вночі очікується невеликий, а вдень помірний дощ. Вітер північний, зі швидкістю – 7 – 12 метрів на секунду. Температура у столиці вночі опуститься до +3 – +5 градусів, а вдень підніметься до +6 – +8 градусів.
Де очікувати небезпечні явища в Україні у суботу?
Синоптики також попередили, що 22 листопада у західних областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий, через значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах можлива ожеледиця.
Зокрема у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікують значний дощ та мокрий сніг.
В Карпатах через сильний мокрий сніг оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Де очікувати небезпечні явища погоди в Україні 22 листопада / Мапа Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +6...+8;
- Ужгород -1...+1;
- Львів -1...+1;
- Івано-Франківськ -1...+1;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці -1...+1;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк -1...+1;
- Рівне -1...+1;
- Житомир +3...+5;
- Вінниця +7...+9;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +7...+9;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +8...+10;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +16...+18;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди на 22 листопада / Карта Укргідрометцентру
Де в Україні очікувати похолодання та снігу?
Синоптики наразі не прогнозують різкого похолодання в Україні, але температури все ж знизяться. Водночас у південних та східних областях очікується тепліша погода, з температурами до 20 градусів у Криму.
18 листопада на прикордоння Львівської області прийшла справжня зима. Там зафіксували зниження температури та засніження території.
До речі, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що наразі спрогнозувати те, коли саме почнеться зима в Україні, і якою вона буде, неможливо. Адже є тільки певні розрахунки, які вказують лише тенденції для певних сезонів.