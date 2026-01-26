Оттепель и сильный ветер, а местами еще -16: прогноз погоды на 27 января
Погода во вторник, 27 января, будет отличаться по Украине. Кое-где прогнозируют дождь и мокрый снег.
Небо будет облачным. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 27 января?
27 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет без осадков.
Там ночная температура составит -11 – -16, а дневная – -3 – -8.
На остальной территории ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кроме того, в центральных, большинстве северных и южных областей будет гололед. А гололедица – всюду на дорогах, кроме юга.
На этой части Украины температура ночью и днем составит 0 – -5. В то же время на западе температурные показатели будут колебаться от -2° до +3 днем. Теплее всего будет днем на Закарпатье и юге Одесской области – +1 – +6, а также в Крыму – до +12.
Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
А ночью всюду, кроме крайнего запада, и днем в восточных областях прогнозируют местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев -3...-1;
- Ужгород +3...+5;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы 0...+2;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0...-2;
- Винница 0...+2;
- Одесса +3...+5;
- Николаев -1...+1;
- Херсон -1...+1;
- Симферополь +7...+9;
- Кропивницкий -3...-1;
- Черкассы -3...-1;
- Чернигов -3...-1;
- Сумы -6...-4;
- Полтава -5...-3;
- Днепр -5...-3;
- Запорожье -4...-2;
- Донецк -7...-5;
- Луганск -9...-7;
- Харьков -6...-4.
Прогноз погоды в Украине на 27 января / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В течение этой недели в Украине ожидается оттепель с туманами и осадками. Впрочем, в конце недели температура снова снизится до -15 градусов.
В то же время, какой будет погода в феврале, синоптики еще не могут точно спрогнозировать. Впрочем, они отмечали тенденцию к ослаблению морозов.