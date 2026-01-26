Відлига та сильний вітер, а подекуди ще -16: прогноз погоди на 27 січня

Погода у вівторок, 27 січня, різнитиметься по Україні. Подекуди прогнозують дощ та мокрий сніг.

Небо буде хмарним. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 27 січня?

27 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде без опадів.

Там нічна температура становитиме -11 – -16, а денна – -3 – -8.

На решті території очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Окрім того, у центральних, більшості північних та південних областей буде ожеледь. А ожеледиця – усюди на дорогах, крім півдня.

На цій частині України температура вночі та вдень становитиме 0 – -5. Водночас на заході температурні показники коливатимуться від -2° до +3 вдень. Найтепліше буде вдень на Закарпатті та півдні Одещини – +1 – +6, а також у Криму – до +12.

Вітер цього дня буде південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

А вночі усюди, крім крайнього заходу, та вдень у східних областях прогнозують місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде погода у великих містах?

Київ -3…-1;

Ужгород +3…+5;

Львів 0…+2;

Івано-Франківськ 0…+2;

Тернопіль 0…+2;

Чернівці 0…+2;

Хмельницький 0…+2;

Луцьк 0…+2;

Рівне 0…+2;

Житомир 0…-2;

Вінниця 0…+2;

Одеса +3…+5;

Миколаїв -1…+1;

Херсон -1…+1;

Сімферополь +7…+9;

Кропивницький -3…-1;

Черкаси -3…-1;

Чернігів -3…-1;

Суми -6…-4;

Полтава -5…-3;

Дніпро -5…-3;

Запоріжжя -4…-2;

Донецьк -7…-5;

Луганськ -9…-7;

Харків -6…-4.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини