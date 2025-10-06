Вторник, 7 октября, не будет радовать украинцев солнечной погодой. По некоторым областям будут идти дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Бабье лето и дожди или похолодание вплоть до морозов и снега: какой будет погода в октябре – интервью

Какой будет погода 7 октября?

Во вторник будет облачная погода.

Умеренные дожди пройдут в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. А вот в Одесской области снова прогнозируют значительные дожди.

На остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.

Ночью и утром в западных и северных областях местами туман,

– также добавляют синоптики.

Ветер в этот день будет восточный, северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Ночью отметки термометра будут показывать +8 – +13, в западных и северных областях +4 – +9. Днем будет +11 – +16, на востоке и юго-востоке страны +16 – +21.

Холоднее всего будет в Карпатах. Так, на высокогорье прогнозируют небольшой дождь, а ночью еще и с мокрым снегом. Ночью температура будет 0 – +5, а днем +3 – +8.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +13...+15;

Ужгород +12...+14;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +12...+14;

Ровно +12...+14;

Житомир +12...+14;

Винница +12...+14;

Одесса +13...+15;

Николаев +14...+16;

Херсон +17...+19;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +15...+17;

Днепр +17...+19;

Запорожье +18...+20;

Донецк +20...+22;

Луганск +19...+21;

Харьков +17...+19.

Прогноз погоды на 7 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости