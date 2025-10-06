Укр Рус
Холодно та дощі, але в одному із регіонів до +21: погода на 7 жовтня
6 жовтня, 14:47
3

Холодно та дощі, але в одному із регіонів до +21: погода на 7 жовтня

Софія Рожик

Вівторок, 7 жовтня, не радуватиме українців сонячною погодою. По деяких областях йтимуть дощі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 7 жовтня?

У вівторок буде хмарна погода.

Помірні дощі пройдуть в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях. А от на Одещині знову прогнозують значні дощі.

На решті території України день мине без істотних опадів. 

Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман,
– також додають синоптики.

Вітер цього дня буде східний, північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі позначки термометра показуватимуть +8 – +13, у західних і північних областях +4 – +9. Вдень буде +11 – +16, на сході та південному сході країни +16 – +21.

Найхолодніше буде у Карпатах. Так, на високогір'ї прогнозують невеликий дощ, а вночі ще й з мокрим снігом. Вночі температура буде 0 – +5, а вдень +3 – +8.

Яка температура буде у великих містах?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +12...+14;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +14...+16;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +18...+20;
  • Донецьк +20...+22;
  • Луганськ +19...+21;
  • Харків +17...+19.

Прогноз погоди на 7 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

