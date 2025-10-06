Холодно та дощі, але в одному із регіонів до +21: погода на 7 жовтня
Вівторок, 7 жовтня, не радуватиме українців сонячною погодою. По деяких областях йтимуть дощі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 7 жовтня?
У вівторок буде хмарна погода.
Помірні дощі пройдуть в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях. А от на Одещині знову прогнозують значні дощі.
На решті території України день мине без істотних опадів.
Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман,
– також додають синоптики.
Вітер цього дня буде східний, північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі позначки термометра показуватимуть +8 – +13, у західних і північних областях +4 – +9. Вдень буде +11 – +16, на сході та південному сході країни +16 – +21.
Найхолодніше буде у Карпатах. Так, на високогір'ї прогнозують невеликий дощ, а вночі ще й з мокрим снігом. Вночі температура буде 0 – +5, а вдень +3 – +8.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +12...+14;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +18...+20;
- Донецьк +20...+22;
- Луганськ +19...+21;
- Харків +17...+19.
Прогноз погоди на 7 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Майже увесь тиждень в Україні очікуються дощі зі змінною інтенсивністю, місцями з грозами та вітром. Лише з п'ятниці, 10 жовтня, опади припиняться, а на вихідних буде малохмарна погода без дощів.
Водночас впродовж тижня погода у деяких областях радуватиме комфортною температурою – аж до +23.
Також варто розуміти, що наразі стабільних +8 в Україні наразі не очікується. Тому початок опалювального сезону у деяких областях поки не планується.