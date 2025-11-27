Ударят ли лютые морозы в декабре: ответ синоптика

Декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов ждать не стоит. Из-за потепления климата этот месяц в целом все больше демонстрирует характеристики поздней осени.

Такую информацию рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Какую погоду ждать в декабре?

Синоптик объяснил, что сейчас предполагается теплый сценарий в течение всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине. Ожидается более высокий фон температуры воздуха по сравнению с климатической нормой.

Также в этот период возможны довольно частые туманы, порывистый ветер и вообще много пасмурных дней. Из-за повышенного атмосферного давления общее количество осадков в декабре будет ниже нормы в среднем на 10 – 30 %.

По его словам, первая декада декабря будет характеризоваться спокойной погодой, которая будет сопровождаться незначительным количеством осадков и слабым ветром. Температура воздуха, вероятно, будет стабильно выше нормы.

Игорь Кибальчич говорит, что температурные показатели почти во всех областях будут превышать 0 градусов, поэтому метеорологическая зима, для которой характерны устойчивые морозы, пока не ожидается. Возможны лишь кое-где ночные морозы.

Какие прогнозы давали на декабрь?