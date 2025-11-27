Ударят ли лютые морозы в декабре: ответ синоптика
- Декабрь, вероятно, будет теплым с температурой выше климатической нормы, без устойчивых морозов.
- В то же время в Украине ожидаются частые туманы, порывистый ветер и пониженное количество осадков.
Декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов ждать не стоит. Из-за потепления климата этот месяц в целом все больше демонстрирует характеристики поздней осени.
Такую информацию рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
Какую погоду ждать в декабре?
Синоптик объяснил, что сейчас предполагается теплый сценарий в течение всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине. Ожидается более высокий фон температуры воздуха по сравнению с климатической нормой.
Также в этот период возможны довольно частые туманы, порывистый ветер и вообще много пасмурных дней. Из-за повышенного атмосферного давления общее количество осадков в декабре будет ниже нормы в среднем на 10 – 30 %.
По его словам, первая декада декабря будет характеризоваться спокойной погодой, которая будет сопровождаться незначительным количеством осадков и слабым ветром. Температура воздуха, вероятно, будет стабильно выше нормы.
Игорь Кибальчич говорит, что температурные показатели почти во всех областях будут превышать 0 градусов, поэтому метеорологическая зима, для которой характерны устойчивые морозы, пока не ожидается. Возможны лишь кое-где ночные морозы.
Какие прогнозы давали на декабрь?
Метеоролог Наталья Голеня сообщала, что среднемесячная температура в декабре, по предварительным подсчетам, скорее всего будет выше климатической норму. Сильных осадков в этот период тоже ожидать не стоит.
Игорь Кибальчич ранее также сообщал, что в целом зима 2025 – 2026 лет скорее всего будет умеренно теплой. Несмотря на это, этого года в соответствующий период стоит ждать достаточно осадков и местами сильные морозы.
Также сообщали, что в течение декабря средняя месячная температура будет от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков будет в пределах 34–78 миллиметров.