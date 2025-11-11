Киев накроет туман: ГСЧС предупредила жителей о плохой видимости
- 11 ноября в Киеве ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров, что может осложнить движение транспорта.
- ГСЧС призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, а пешеходам переходить дорогу в определенных местах.
Во вторник, 11 ноября, в столице Украины ожидается туман. Из-за этого в Киеве будет плохая видимость, что может привести к осложнению движения транспорта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно о тумане в Киеве?
Спасатели предупредили украинцев о тумане в Киевской области и в столице во вторник, 11 ноября.
В ближайший час и утром, в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200 – 500 метров,
– написали в ГСЧС.
Из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта. Сотрудники службы обратили внимание граждан:
- Водителям стоит быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
- Пешеходам стоит переходить дорогу только в определенных местах и убедиться, что их хорошо видно.
Что писали о погоде в Украине ранее?
Напомним, что в Одессе и области несколько дней подряд наблюдали туман. Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей писал 8 ноября, что на автодорогах региона ночью и утром местами ожидают слабый туман, видимость будет 500 – 1 000 метров.
Впрочем, начальница отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская в комментарии 24 Канала объяснила, что уже с 11 ноября в Одесской области будет проходить холодный атмосферный фронт.
В Укргидрометцентре отмечали, что 11 ноября небо над Украиной будет покрыто облаками. В некоторых областях дожди будут слабые, тогда как в других ожидали ливни.