Киев накроет туман: ГСЧС предупредила жителей о плохой видимости

Во вторник, 11 ноября, в столице Украины ожидается туман. Из-за этого в Киеве будет плохая видимость, что может привести к осложнению движения транспорта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Что известно о тумане в Киеве?

Спасатели предупредили украинцев о тумане в Киевской области и в столице во вторник, 11 ноября.

В ближайший час и утром, в Киеве и Киевской области будет наблюдаться туман с видимостью 200 – 500 метров,

– написали в ГСЧС.

Из-за плохой видимости возможны осложнения движения транспорта. Сотрудники службы обратили внимание граждан:

Водителям стоит быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам стоит переходить дорогу только в определенных местах и убедиться, что их хорошо видно.

