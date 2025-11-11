Київ накриє туман: ДСНС попередила жителів про погану видимість
- 11 листопада у Києві очікується туман з видимістю 200 – 500 метрів, що може ускладнити рух транспорту.
- ДСНС закликає водіїв бути уважними, дотримуватися дистанції, а пішоходам переходити дорогу у визначених місцях.
У вівторок, 11 листопада, у столиці України очікується туман. Через це у Києві буде погана видимість, що може спричинити ускладнення руху транспорту.
Що відомо про туман у Києві?
Рятувальники попередили українців про туман на Київщині та у столиці у вівторок, 11 листопада.
У найближчу годину та зранку, у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200 – 500 метрів,
– написали в ДСНС.
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту. Співробітники служби звернули увагу громадян:
- Водіям варто бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.
- Пішоходам варто переходити дорогу лише у визначених місцях і переконатися, що їх добре видно.
Що писали про погоду в Україні раніше?
Нагадаємо, що в Одесі та області кілька днів поспіль спостерігали туман. Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів писав 8 листопада, що на автошляхах регіону вночі та вранці місцями очікують слабкий туман, видимість буде 500 – 1 000 метрів.
Втім, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська в коментарі 24 Каналу пояснила, що вже з 11 листопада в Одеській області буде проходити холодний атмосферний фронт.
В Укргідрометцентрі наголошували, що 11 листопада небо над Україною буде вкрите хмарами. У деяких областях дощі будуть слабкі, тоді як в інших очікували зливи.