Київ накриє туман: ДСНС попередила жителів про погану видимість

У вівторок, 11 листопада, у столиці України очікується туман. Через це у Києві буде погана видимість, що може спричинити ускладнення руху транспорту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також Значні дощі накриють Україну: де та коли серйозно погіршиться погода

Що відомо про туман у Києві?

Рятувальники попередили українців про туман на Київщині та у столиці у вівторок, 11 листопада.

У найближчу годину та зранку, у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200 – 500 метрів,

– написали в ДСНС.

Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту. Співробітники служби звернули увагу громадян:

Водіям варто бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.

Пішоходам варто переходити дорогу лише у визначених місцях і переконатися, що їх добре видно.

Що писали про погоду в Україні раніше?