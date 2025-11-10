Про це у коментарі 24 Каналу розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.

Як довго в Одесі та області фіксують туман?

Тумани в Одесі та області синоптики прогнозували з 8 листопада. Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів писав, що на автошляхах регіону вночі та вранці місцями очікують слабкий туман, видимість буде 500 – 1 000 метрів.

Туман фіксували вздовж узбережжя Одеської області з морем. 9 листопада синоптики через атмосферне явище та погіршення видимості на автодорогах оголошували І рівень небезпечності, жовтий.

Слабкий туман також прогнозували в Одесі на 10 листопада. На автошляхах області вночі та вранці місцями також був туман.

Чи очікувати туман в регіоні у наступні дні?

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська в коментарі 24 Каналу пояснила, що вже з 11 листопада в Одеській області буде проходити холодний атмосферний фронт.

"Він принесе нам (в Одеську область – 24 Канал) дощі. І, за прогнозом, в Одесі очікується значний дощ", – пояснила метеорологиня.

Тарнавська підкреслила, що тумани в області в ніч на 11 листопада ще, можливо, будуть, а в самій Одесі їх уже очікувати не варто.

Ми очікуємо, що буде вітер північний та північно-західний, тому вже думаю, що тумани припиняться,

– зазначила начальниця відділу метеорологічних прогнозів.

Тож з 11 листопада в Одеській області тумани поступово підуть.

Де ще очікуються дощі в Україні найближчими днями?