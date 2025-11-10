Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.

Как долго в Одессе и области фиксируют туман?

Туманы в Одессе и области синоптики прогнозировали с 8 ноября. Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей писал, что на автодорогах региона ночью и утром местами ожидают слабый туман, видимость будет 500 – 1 000 метров.

Туман фиксировали вдоль побережья Одесской области с морем. 9 ноября синоптики из-за атмосферного явления и ухудшения видимости на автодорогах объявляли І уровень опасности, желтый.

Слабый туман также прогнозировали в Одессе на 10 ноября. На автодорогах области ночью и утром местами также был туман.

Ожидать ли туман в регионе в последующие дни?

Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей Елена Тарнавская в комментарии 24 Каналу объяснила, что уже с 11 ноября в Одесской области будет проходить холодный атмосферный фронт.

"Он принесет нам (в Одесскую область – 24 Канал) дожди. И, по прогнозу, в Одессе ожидается значительный дождь", – объяснила метеоролог.

Тарнавская подчеркнула, что туманы в области в ночь на 11 ноября еще, возможно, будут, а в самой Одессе их уже ожидать не стоит.

Мы ожидаем, что будет ветер северный и северо-западный, поэтому уже думаю, что туманы прекратятся,

– отметила начальница отдела метеорологических прогнозов.

Поэтому с 11 ноября в Одесской области туманы постепенно уйдут.

Где еще ожидаются дожди в Украине в ближайшие дни?