4 ноября, 17:26
Опять будут дожди, но тепло еще не уходит: прогноз погоды в Украине 5 ноября

Дарья Смородская

Погода в Украине в среду, 5 ноября, будет облачной и влажной. Эти условия будет определять поле высокого давления, которое будет слабо расти.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 5 ноября?

Синоптики прогнозируют, что ночью и днем 5 ноября в Украине пройдут небольшие дожди. Ночью осадки будут на Правобережье, а днем дождь будет лить в юго-западной части страны.

Кроме этого, влажный воздух и слабый ветер местами на юге и на крайнем западе будут способствовать образованию тумана. Ожидается, что погода в среду будет теплой, как для этой поры.

По данным синоптиков, погода будет облачной по всей территории Украины. Ветер будет дуть преимущественно с северо-востока, силой 3 – 8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать +3...+8 градусов, на Востоке ожидается от 0 до 5 градусов тепла. Днем будет +8...+13 градусов, только на юге страны синоптики прогнозируют 15 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +10...+12.


Прогноз погоды в Украине на 17 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в ближайшее время?

  • Ждать мороза в ближайшие дни не стоит, ведь хотя ночи в следующие несколько суток будут более прохладными, температура не опустится ниже нуля градусов. Дневные максимумы остаются комфортными – от 8 до 13 градусов тепла, а на Юге страны до +16.

  • Резкое похолодание в Украине может быть в последние недели ноября. Примерно 25 ноября синоптики прогнозируют падение температуры, прохладно будет до 3 декабря.

  • Но в первые дни этого месяца в Украине ожидаются незначительные погодные изменения с преимущественно теплой погодой.