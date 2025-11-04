Укр Рус
24 Канал Новини України Знову будуть дощі, але тепло ще не йде: прогноз погоди в Україні 5 листопада
4 листопада, 17:26
3

Знову будуть дощі, але тепло ще не йде: прогноз погоди в Україні 5 листопада

Дар'я Смородська

Погода в Україні в середу, 5 листопада, буде хмарною та вологою. Ці умови визначатиме поле високого тиску, яке слабко зростатиме.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Різке похолодання чи неочікуване потепління: чи зміниться погода найближчим часом 

Якою буде погода в Україні 5 листопада?

Синоптики прогнозують, що вночі та вдень 5 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі. Уночі опади будуть на Правобережжі, а вдень дощ литиме в південно-західній частині країни.

Окрім цього, вологе повітря і слабкий вітер місцями на Півдні та на крайньому заході сприятимуть утворенню туману. Очікується, що погода в середу буде теплою, як для цієї пори.

За даними синоптиків, погода буде хмарною по всій території України. Вітер дутиме переважно з північного сходу, силою 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме +3…+8 градусів, на Сході очікується від 0 до 5 градусів тепла. Вдень буде +8…+13 градусів, лише на півдні країни синоптики прогнозують 15 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +12...+14;
  • Миколаїв +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Сімферополь +13...+15;
  • Кропивницький +11...+13;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +12...+14;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +10...+12.


Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні найближчим часом?

  • Чекати на мороз у найближчі дні не варто, адже хоча ночі в наступні кілька діб будуть прохолоднішими, температура не опуститься нижче нуля градусів. Денні максимуми залишаються комфортними – від 8 до 13 градусів тепла, а на Півдні країни до +16.

  • Різке похолодання в Україні може бути в останні тижні листопада. Приблизно 25 листопада синоптики прогнозують падіння температури, прохолодно буде до 3 грудня.

  • Але в перші дні цього місяця в Україні очікуються незначні погодні зміни з переважно теплою погодою.