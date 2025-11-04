Знову будуть дощі, але тепло ще не йде: прогноз погоди в Україні 5 листопада

Погода в Україні в середу, 5 листопада, буде хмарною та вологою. Ці умови визначатиме поле високого тиску, яке слабко зростатиме.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 5 листопада?

Синоптики прогнозують, що вночі та вдень 5 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі. Уночі опади будуть на Правобережжі, а вдень дощ литиме в південно-західній частині країни.

Окрім цього, вологе повітря і слабкий вітер місцями на Півдні та на крайньому заході сприятимуть утворенню туману. Очікується, що погода в середу буде теплою, як для цієї пори.

За даними синоптиків, погода буде хмарною по всій території України. Вітер дутиме переважно з північного сходу, силою 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме +3…+8 градусів, на Сході очікується від 0 до 5 градусів тепла. Вдень буде +8…+13 градусів, лише на півдні країни синоптики прогнозують 15 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +11...+13;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +10...+12;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +10...+12;

Харків +10...+12.



Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

