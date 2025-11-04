Знову будуть дощі, але тепло ще не йде: прогноз погоди в Україні 5 листопада
Погода в Україні в середу, 5 листопада, буде хмарною та вологою. Ці умови визначатиме поле високого тиску, яке слабко зростатиме.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Різке похолодання чи неочікуване потепління: чи зміниться погода найближчим часом
Якою буде погода в Україні 5 листопада?
Синоптики прогнозують, що вночі та вдень 5 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі. Уночі опади будуть на Правобережжі, а вдень дощ литиме в південно-західній частині країни.
Окрім цього, вологе повітря і слабкий вітер місцями на Півдні та на крайньому заході сприятимуть утворенню туману. Очікується, що погода в середу буде теплою, як для цієї пори.
За даними синоптиків, погода буде хмарною по всій території України. Вітер дутиме переважно з північного сходу, силою 3 – 8 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме +3…+8 градусів, на Сході очікується від 0 до 5 градусів тепла. Вдень буде +8…+13 градусів, лише на півдні країни синоптики прогнозують 15 градусів тепла.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +12...+14;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в Україні найближчим часом?
Чекати на мороз у найближчі дні не варто, адже хоча ночі в наступні кілька діб будуть прохолоднішими, температура не опуститься нижче нуля градусів. Денні максимуми залишаються комфортними – від 8 до 13 градусів тепла, а на Півдні країни до +16.
Різке похолодання в Україні може бути в останні тижні листопада. Приблизно 25 листопада синоптики прогнозують падіння температури, прохолодно буде до 3 грудня.
Але в перші дні цього місяця в Україні очікуються незначні погодні зміни з переважно теплою погодою.