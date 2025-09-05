Туман, дожди и грозы местами, жара до 29 градусов: прогноз погоды на 6 сентября
Погода в Украине в субботу, 6 сентября, будет переменно облачной. В некоторых частях страны в течение суток возможны кратковременные дожди, а также грозы.
Также предупреждают о тумане, поэтому советуем быть осторожными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какая погода будет 6 сентября?
По данным синоптиков, в течение 6 сентября на большинстве территории осадков не прогнозируют, однако, согласно обнародованной информации, на крайнем западе страны днем ожидаются местами кратковременный дождь, а также гроза.
Также ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами прогнозируют туман. В то же время ветер, как отмечается, в основном будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем будет от 21 до 26 градусов тепла. На западе и юге страны ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днем прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +26...+28;
- Хмельницкий +25...+27;
- Луцк +26...+28;
- Ровно +25...+27;
- Житомир +24...+26;
- Винница +25...+27;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +23...+25.
Прогноз погоды в Украине на 6 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Погода на ближайшее время
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что уже в сентябре или октябре возможен снег не только в горах, и это типичное явление.
Также, по данным синоптиков, 7 сентября, осадки подвинутся на восток, охватив центрально-западные регионы. Уже с понедельника, 8 сентября, кратковременные дожди охватят практически всю территорию. Осадков не будет только в Крыму.
По ее словам, сентябрь в последние годы удивлял высокими температурами, когда-то фиксировали сильную жару даже до +38 градусов. В этом году начало осени тоже прогнозируют теплым, особенно начало месяца.