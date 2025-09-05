Погода в Украине в субботу, 6 сентября, будет переменно облачной. В некоторых частях страны в течение суток возможны кратковременные дожди, а также грозы.

Также предупреждают о тумане, поэтому советуем быть осторожными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какая погода будет 6 сентября?

По данным синоптиков, в течение 6 сентября на большинстве территории осадков не прогнозируют, однако, согласно обнародованной информации, на крайнем западе страны днем ожидаются местами кратковременный дождь, а также гроза.

Также ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами прогнозируют туман. В то же время ветер, как отмечается, в основном будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем будет от 21 до 26 градусов тепла. На западе и юге страны ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днем прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +24...+26;

Ужгород +27...+29;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +25...+27;

Луцк +26...+28;

Ровно +25...+27;

Житомир +24...+26;

Винница +25...+27;

Одесса +25...+27;

Николаев +26...+28;

Херсон +26...+28;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +23...+25;

Сумы +22...+24;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +26...+28;

Донецк +22...+24;

Луганск +22...+24;

Харьков +23...+25.

Прогноз погоды в Украине на 6 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

