Также предупреждают о тумане, поэтому советуем быть осторожными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Будет ли похолодание до конца этой недели

Какая погода будет 6 сентября?

По данным синоптиков, в течение 6 сентября на большинстве территории осадков не прогнозируют, однако, согласно обнародованной информации, на крайнем западе страны днем ожидаются местами кратковременный дождь, а также гроза.

Также ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами прогнозируют туман. В то же время ветер, как отмечается, в основном будет двигаться в северо-восточном направлении, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем будет от 21 до 26 градусов тепла. На западе и юге страны ночью ожидается от 12 до 17 градусов тепла, днем прогнозируют от 24 до 29 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +26...+28;
  • Ивано-Франковск +26...+28;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +26...+28;
  • Хмельницкий +25...+27;
  • Луцк +26...+28;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +23...+25.
Погода на 6 сентября 2025 года

Прогноз погоды в Украине на 6 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Погода на ближайшее время

  • Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что уже в сентябре или октябре возможен снег не только в горах, и это типичное явление.

  • Также, по данным синоптиков, 7 сентября, осадки подвинутся на восток, охватив центрально-западные регионы. Уже с понедельника, 8 сентября, кратковременные дожди охватят практически всю территорию. Осадков не будет только в Крыму.

  • По ее словам, сентябрь в последние годы удивлял высокими температурами, когда-то фиксировали сильную жару даже до +38 градусов. В этом году начало осени тоже прогнозируют теплым, особенно начало месяца.