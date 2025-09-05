Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода до конца этой недели?

Так, до конца недели в Украине температура ночью в среднем будет достигать +9...+14, днем отметки термометра будут показывать +21...+26.

5 – 6 сентября на Западе и Юге, 7 сентября в южной части ночью будет +12...+17, днем температура будет составлять до +24...+29.

Небо, преимущественно, будет малооблачным. В последующие трое суток без осадков, лишь на крайнем Западе страны 6 – 7 сентября местами кратковременный дождь, гроза.

Прогноз погоды на 5 – 7 сентября / фото Укргидрометцентр

Какой будет погода в сентябре?