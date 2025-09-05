Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода до конца этой недели?
Так, до конца недели в Украине температура ночью в среднем будет достигать +9...+14, днем отметки термометра будут показывать +21...+26.
5 – 6 сентября на Западе и Юге, 7 сентября в южной части ночью будет +12...+17, днем температура будет составлять до +24...+29.
Небо, преимущественно, будет малооблачным. В последующие трое суток без осадков, лишь на крайнем Западе страны 6 – 7 сентября местами кратковременный дождь, гроза.
Прогноз погоды на 5 – 7 сентября / фото Укргидрометцентр
Какой будет погода в сентябре?
В интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что в целом сентябрь ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на один градус выше нормы.
Относительно жары до +38 градусов (то есть абсолютный максимум в сентябре), то такая температура маловероятна. Хотя начало сентября ожидается жарким.
Синоптик Иван Семилита говорит, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. А уже со второй половины месяца можно ожидать постепенное снижение температуры.