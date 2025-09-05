Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода до кінця цього тижня?
Так, до кінця тижня в Україні температура вночі в середньому сягатиме +9…+14, вдень позначки термометра показуватимуть +21…+26.
5 – 6 вересня на Заході та Півдні, 7 вересня у південній частині вночі буде +12…+17, вдень температура складатиме аж +24…+29.
Небо, переважно, буде малохмарним. У наступні три доби без опадів, лише на крайньому Заході країни 6 – 7 вересня місцями короткочасний дощ, гроза.
Прогноз погоди на 5 – 7 вересня / фото Укргідрометцентр
Якою буде погода у вересні?
В інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, що загалом вересень очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на один градус вищою за норму.
Щодо спеки до +38 градусів (тобто абсолютний максимум у вересні), то така температура малоймовірна. Хоча початок вересня очікується спекотним.
Синоптик Іван Семиліта каже, що до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди. А вже з другої половини місяця можна очікувати на поступове зниження температури.