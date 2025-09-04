Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где и когда будут дожди?
Так, с четверга, 4 сентября, по субботу, 6 сентября, дожди прогнозируют на западе нашей страны – а именно во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях.
Какой будет погода 4 сентября / фото Укргидрометцентр
В воскресенье, 7 сентября, осадки подвинутся на восток, охватив еще и центрально-западные регионы.
Какой будет погода 7 сентября / фото Укргидрометцентр
А с понедельника, 8 сентября, кратковременные дожди охватят практически всю территорию Украины. Осадков не будет только в Крыму.
Какой будет погода 8 сентября / фото Укргидрометцентр
При этом значительного похолодания по Украине не ожидается. В среднем температура будет достигать комфортных +26...+28.
Когда в Украину придет похолодание?
Иван Семилит, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Укргидрометцентра, рассказал, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды.
Уже со второй половины сентября можно ожидать снижение температуры. Однако похолодание не будет резким.
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в третьей декаде сентября придёт холодный воздух арктического происхождения, что повлечет первые осенние заморозки на почве. Они могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.