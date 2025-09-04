Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где и когда будут дожди?

Так, с четверга, 4 сентября, по субботу, 6 сентября, дожди прогнозируют на западе нашей страны – а именно во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях.

Какой будет погода 4 сентября / фото Укргидрометцентр

В воскресенье, 7 сентября, осадки подвинутся на восток, охватив еще и центрально-западные регионы.

Какой будет погода 7 сентября / фото Укргидрометцентр

А с понедельника, 8 сентября, кратковременные дожди охватят практически всю территорию Украины. Осадков не будет только в Крыму.

Какой будет погода 8 сентября / фото Укргидрометцентр

При этом значительного похолодания по Украине не ожидается. В среднем температура будет достигать комфортных +26...+28.

Когда в Украину придет похолодание?