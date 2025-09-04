Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де та коли будуть дощі?

Так, з четверга, 4 вересня, по суботу, 6 вересня, дощі прогнозують на заході нашої країни – а саме у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Чернівецькій областях.

Якою буде погода 4 вересня / фото Укргідрометцентр

У неділю, 7 вересня, опади посунуться на схід, охопивши ще й центрально-західні регіони.

Якою буде погода 7 вересня / фото Укргідрометцентр

А з понеділка, 8 вересня, короткочасні дощі охоплять практично всю територію України. Опадів не буде лише у Криму.

Якою буде погода 8 вересня / фото Укргідрометцентр

При цьому значного похолодання по Україні не очікується. В середньому температура сягатиме комфортних +26…+28.

Коли в Україну прийде похолодання?