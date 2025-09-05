Погода в Україні у суботу, 6 вересня, буде мінливо хмарною. У деяких частинах країни протягом доби можливі короткочасні дощі, а також грози.

Також попереджають про туман, тому радимо бути обережними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Чи буде похолодання до кінця цього тижня

Яка погода буде 6 вересня?

За даними синоптиків, протягом 6 вересня на більшості території опадів не прогнозують, проте, згідно з оприлюдненою інформацією, на крайньому заході країни вдень очікуються місцями короткочасний дощ, а також гроза.

Також вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті подекуди прогнозують туман. Водночас вітер, як зазначається, здебільшого рухатиметься у північно-східному напрямку, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень буде від 21 до 26 градусів тепла. На заході та півдні країни вночі очікується від 12 до 17 градусів тепла, вдень прогнозують від 24 до 29 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +24…+26;

Ужгород +27…+29;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +26…+28;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +26…+28;

Рівне +25…+27;

Житомир +24…+26;

Вінниця +25…+27;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +23…+25;

Суми +22…+24;

Полтава +24…+26;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +22…+24;

Харків +23…+25.

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Погода на найближчий час