Ночью в Киевской области резко изменится температура: какой "минус" прогнозируют
- В ночь на 28 ноября на Киевщине температура может снизиться до -1 градуса.
- Ожидается облачная погода с небольшим дождем утром, днем без осадков.
В ночь на 28 ноября на Киевщине температура может достичь -1 градуса. Утром ожидается облачная погода и небольшой дождь.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода на Киевщине?
По данным Укргидрометцентра, 28 ноября в Киевской области будет облачно. Ветер ожидается северный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду.
Температура по области ночью будет достигать от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем +1...+6 градусов, а в столице ночью и днем +2...+4 градуса тепла.
Ночью и утром может быть небольшой дождь, а днем без осадков.
Что писали о погоде в Украине ранее?
Синоптики рассказали, что 28 ноября в некоторых областях Украины может быть дождь. Ночью погоду в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях будет определять малоактивный атмосферный фронт, который обусловит небольшой дождь, а днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.
Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы.
Также известно, что 28 ноября ожидается туман в Прикарпатье, южных, восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях с видимостью 200 – 500 метров.