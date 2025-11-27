Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода на Киевщине?

По данным Укргидрометцентра, 28 ноября в Киевской области будет облачно. Ветер ожидается северный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем +1...+6 градусов, а в столице ночью и днем +2...+4 градуса тепла.

Ночью и утром может быть небольшой дождь, а днем без осадков.

